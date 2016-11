(red)-Am Freitag, 4. November, ist das Café im Seniorenheim Palmschen Garten in Deizisau zum ersten Mal für die Bewohner und ihre Gäste von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Ehrenamtlich tätige Deizisauer servieren Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke. In der Folgezeit öffnet das Café jeweils freitags und sonntags zu den oben angegebenen Zeiten.

