Damit die Bewohner von Baltmannsweiler in der Gemeinde einkaufen können und nicht an andere Orte fahren müssen, hat der Gemeinderat mit der Erschließung des ehemaligen Salzlagerareals bereits erste Schritte unternommen. Dort entsteht ein Edeka-Markt, der in der Mitte zwischen Hohengehren und Baltmannsweiler steht. Damit dieser für alle Bürger erreichbar wird, baut die Gemeinde dort eine Bushaltestelle. Um die Wartezeit verträglich zu gestalten, will die Verwaltung gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Stuttgart den Fahrplan so optimieren, dass alle 39 Minuten ein Bus die neue Haltestelle anfährt.

Roland Fink