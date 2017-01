(red) - Die Bürgerstiftung Filderstadt startet die Ausschreibung von Förderpreisen 2017. Insgesamt stehen 6000 Euro zur Verfügung. Mit den Förderpreisen soll herausragendes bürgerschaftliches Engagement in Filderstadt prämiert und wertgeschätzt werden. „Es geht um vorbildliche Projekte, Aktivitäten und Leistungen, es geht aber auch um innovative Ideen und Konzepte aus dem Bereich des bürgerschaftlichehrenamtlichen Tuns“, so Wolfgang Herb, Vorsitzender der Bürgerstiftung Filderstadt. Die Bewerbungsfrists endet am 15. März.

Die Bewerbungsunterlagen bei der Geschäftsstelle der Stiftung, c/o Dr. Wolfgang Herb, Carl-Spitzweg-Str. 16,