Das Wernauer Rathaus ist in Narenhand. Geesgassdeifel, Laichleshexen, Brotlaible und Bauern holten Schultes Armin Elbl von seinem Thron herunter. Weder das von Jack Sparrow ausgeliehene Piratenkostüm noch dessen Säbel konnten die Machtübernahme verhindern. Bis Aschermittwoch hätten die Narren nun Zeit, Gebühren und Steuern wieder zu senken. Allein, sie werden mit Narrengericht, großem Festumzug und Fasnetbällen so beschäftigt sein, dass das geschmähte, „machtbesessene Estäblischment“ am Ende wieder gerade so weiter machen können wie bisher.

Am morgen vor dem Rathaussturm hatten die Narren