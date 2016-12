Bürgermeister Otto Ruppaner freute sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats über die vielen Vorschläge, die von den Teilnehmern eines Informationsabends zu dem Großprojekt kamen. Der Hauptamtsleiter Gerald Stoll und Andreas Halw, Leiter des Kultur- und Sozialamts, trugen die Ideen der Bürger vor und steuerten auch gleich einen Vorschlag der Verwaltung bei. Die Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) hat die Ideen gebündelt und nach Themenfeldern geordnet.

Die Sorge, dass das Jugendhaus zu eng an die Schule gekoppelt werden könnte und dass damit die offene Jugendarbeit untergeht, treibt manche Köngener um. Sie fürchten, dass dann zum Beispiel Migranten zu kurz kommen. „Das Jugendhaus hält die Integration in die Schule für sinnvoll“, zerstreute Halw die Ängste. Andere wünschen sich eine Terrasse für die Mensa und Räume für Integrationsprojekte sowie für die Aktivitäten Ehrenamtlicher. Auch die Frage nach ausreichenden Lagerräumen ist den Bürgern wichtig.

Einige Vorschläge ließ die Verwaltung schon jetzt in die Vorbereitung des Verfahrens einfließen. Andere Anstöße nahmen ihre Vertreter nur „zur Kenntnis“. Da blieben gestern bei der kurzen Vorstellung der Bürgerideen einige an sich gute Gedanken auf der Strecke.

Sieben Bürger wünschen sich, dass das neue Gebäude nicht so „klotzig“ werden soll. Den Wunsch nach einer großen Fensterfront für die Mensa nahm die Verwaltung schon jetzt in die Pläne auf. Auch die Sorge, dass Lärm aus dem Gebäude die Anwohner belästigen könnte, kam zur Sprache. Da das Gebäude im Westen liegt, sei es von der Wohnbebauung abgewandt, kommentierte Halw.

Offene Diskussion über Standort

Eine wichtige Frage ist die nach der Lage des Mehrgenerationenhauses. Günter Hoffelner (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass der Standort wohl nicht so ideal sei, da nach derzeitigem Stand der Planungen ein Teil des Schulhofs wegfallen würde. 18 Bürger sprachen sich dafür aus, dass der Pausenhof in seiner jetzigen Größe erhalten bleibt. „Wir müssen da in eine offene Standortdiskussion gehen.“ Man denke über eine Verschiebung des Gebäudes auf die benachbarte Wiese nach, sagte Bürgermeister Otto Ruppaner. Man prüfe mit dem Landratsamt, ob eine Bebauung der Freifläche möglich sei. Römische Funde könnten dieses Vorhaben bremsen. Auch Gerhard Gorzellik (SPD) betonte, dass es wichtig sei, in der Standortfrage offen zu bleiben. Ihm ist es wichtig, bei allen Schritten das Gespräch mit den Eltern und mit anderen Projektbeteiligten zu suchen. In einer Klausurtagung im Februar will die Verwaltung mit den Gemeinderäten über den Standort des Mehrgenerationenhauses ebenso beraten wie über die Vorbereitung des Architektenwettbewerbs.

Da wegen der geplanten Gesamtkosten von 5,4 Millionen Euro für das Großprojekt eine europaweite Ausschreibung gefordert wird, stellte die Architektin Deborah Köngeter vom Büro Pesch und Partner mögliche Varianten der Auslobung vor. Das sind entweder ein offener Wettbewerb oder ein sogenanntes VGV-Vergabeverfahren, zu dem ausgewählte Büros eingeladen werden.

Bürgermeister Otto Ruppaner sprach sich klar für einen offenen Wettbewerb aus. Zwar sei dieser etwas teurer und dauere statt fünf sieben Monate, „aber die Bearbeitungstiefe ist da einfach höher“. Man bekomme verschiedene Modelle und Ideen und könne dann aus einem Fundus von Vorschlägen schöpfen. Da man nicht jeden Tag so ein Großprojekt baue, seien diese Mehrkosten von etwa 10 000 Euro sehr gut angelegt.