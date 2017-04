Seit dem 1. August 2016 dreht der Bürgerbus in Notzingen montags und donnerstags seine Runden durch den Ort. Die Stopps, die die Organisatoren der Seniorengruppe und des Krankenpflegefördervereins ausgetüftelt haben, reichen vom Wellinger Kirchle bis zum Hofackerweg in Notzingen. Dazwischen steuert der Bus zentrale Punkte wie den Friedhof, die Sporthalle, das Rathaus, die Geschäfte „Kraut und Rüben“ sowie den CAP-Markt im Ortszentrum an.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w