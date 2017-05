(kry) - In den kommenden Wochen sind in Baltmannsweiler Studierende der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung unterwegs. Sie befragen Bürger sowie Vereine, Gewerbebetreibende und Institutionen zur Kommunikation und zur Mediennutzung. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Ziel dieser Aktion ist ein Kommunikationskonzept, mit dem die Verwaltung die Bürger bestmöglich erreichen und vor allem einen regen Austausch mit ihnen ermöglichen will. Damit sollen auch die Identität, die Marke und Kommunikation der Ortsteile Baltmannweiler und Hohengehren untersucht werden. Ergänzend zur Befragung richtet die Gemeinde eine Seite auf Facebook ein.