(rok) - Eigentlich wollte der Kindergarten klären lassen, ob weitere Bereiche am Laichleswald zum Spielen geeignet sind. Ein Schuss ins Knie, wie sich herausstellte. Der Förster stellte bei der Prüfung fest, dass die Bäume am Bolzplatz an der Schillerstraße nicht standsicher sind und so musste die Stadt sofort dessen Nutzung untersagen. Dies erfuhr ein Vater, der sich in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats erkundigte. Sein Sohn hatte sich beschwert, die Tore auf dem Bolzplatz seien verschwunden.

Der Wald habe sich dort ausgedehnt und die Bäume am Bolzplatz seien nicht standsicher, berichtete Bürgermeister Armin Elbl. Das