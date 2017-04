(eis) - 727 390 Euro kosten die Arbeiten für die Sanierung der unteren Bismarckstraße in Hochdorf und Verlegung von Leitungen. Den Auftrag hat der Gemeinderat einstimmig vergeben. Der Mischwasserkanal kostet 136 000 Euro, der Regenwasserkanal 250 000 Euro, der Straßenbau 243 000 Euro und die Wasserleitung 99 000 Euro. Der Zweckverband Bauhof übernimmt für weitere gut 50 000 Euro Lieferung und Montage der Rohrleitung. Dazu kommen 124 000 Euro Baunebenkosten. Unterm Strich kommen so gut 900 000 Euro zusammen. Die Arbeiten sollen am 18. April beginnen und kurz vor Weihnachten ab geschlossen sein. Während die einzelnen Abschnitte saniert