(red) - Auf den Cent genau 14 484,91 Euro hat das Evangelische Jugendwerk an Spenden für den Uhuru-Kindergarten Kenia zusammenbekommen. In 18 orten des Kirchenbezirks Esslingen wurde gesammelt. Als Dank wurden an die Spender Orangen verteilt.

Für einen gespendeten Euro gab es als Dank eine fair gehandelte und ungespritzte Orange vom Projekt „Pois“ aus Portugal. Bei der Orangen-Aktion, die traditionell immer am Samstag vor dem ersten Advent stattfindet, gaben die 400 Kinder und die 150 ehrenamtlichen Mitarbeiter fast 23 000 Orangen an Spender weiter. In 18 Orten und Stadtteilen des Evangelischen Kirchenbezirks Esslingen sammelten