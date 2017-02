Angenagte Stämme, gefällte Bäume - das Wirken eines Bibers ist unschwer zu erkennen. In Baden-Württemberg war der Nager bereits ausgerottet, seit einigen Jahren breitet er sich jedoch wieder aus - auch im Kreis Esslingen. „Im vergangenen Jahr habe ich Spuren am Röhmsee entdeckt“, erzählt Sascha Richter, Wildtierbeauftragter des Landratsamts. Die seien aber bestimmt schon ein Jahr alt gewesen. Ob dort immer noch Biber leben, ist nicht klar. Frisch sind hingegen die Spuren, die kürzlich an der Aich, südlich von Bonlanden gefunden wurden.

Allerdings weiß auch Sascha Richter nicht, ob es sich dabei um ein