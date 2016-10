„Der erste Tag in Esslingen war wie ein zweiter Geburtstag. Man spürte die Freiheit, die Ruhe, das Gefühl von Sicherheit.“ Mit diesen Worten zitierte Urim Zejnulahi seine Mutter Gevrije, die 1999 mit ihrem Mann Maliq und dem sechs Monate alten Sohn aus dem Kosovo geflohen war. Das Baby war mitten im Krieg unter freiem Himmel in einer Art Lager geboren worden. Nach mehreren Wochen und Misshandlungen konnte die Familie zurück in ihr Haus, musste dann aber mit ansehen, wie es niedergebrannt wurde. Da sei sie nach Deutschland geflüchtet, sagte Maliq Zejnulahi, der mit seinem Sohn zusammen die Geschichte der