Von Peter Stotz





Die Kosten für Bestattungen steigen in Lichtenwald leicht. Wegen einer Forderung der Kommunalaufsicht musste die Gemeinde die Kalkulation der Gebühren nachbessern. Mit den neuen Sätzen werden die Kosten zu 70 Prozent gedeckt. Da der Vertrag mit dem bisherigen Bestattungsunternehmen zum Monatsende ausläuft und nicht verlängert werden soll, hat der Gemeinderat beschlossen, ab Mai ein Unternehmen aus Plüderhausen zu beauftragen.

„Die Kalkulation der Bestattungsgebühren ist wohl die für den Bürger am wenigsten verständliche Berechnung auf kommunaler Ebene“, sagte Kämmerer Rolf-Dieter Rieker bei der Vorstellung eines umfangreichen Zahlenwerks im Gemeinde. Grundlage für die Gebühren seien komplizierte und sehr aufwendige Rechenmodelle, Kalkulationen mit Äquvalenzziffern, mit denen unterschiedliche Bestattungsarten vergleichbar gemacht werden sollen.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung die Bestattungsgebühren durchgerechnet. Diese Gebührensatzung hätte die Gemeinde auch gerne behalten, sagte Rieker. „Die Rechtsaufsicht beim Landratsamt hat der Beibehaltung der alten Kalkulation aber widersprochen und eine neue verlangt.“ So mussten etwa die Bestattungszahlen und die rechnerischen Werte aus dem Abschluss des Rechnungsjahrs 2016 eingearbeitet werden. Insbesondere wurde festgestellt, dass der Deckungsgrad für die Bestattungskosten zu niedrig angesetzt war. Die Gemeinde müsse 70 Prozent erreichen, „sonst bekommen wir kein Geld, wenn wir Mittel aus dem Ausgleichsstock des Landes beantragen“, erklärte Rieker. „Wir kommen also um eine Gebührenanhebung nicht herum. Aber wir wollen in einem für die Bürger verträglichen Rahmen bleiben.“

So müssen für ein Erdreihengrab bei einer Nutzungszeit von 20 Jahren knapp 303 Euro statt bisher 290 Euro bezahlt werden. Ein Urnenreihenerdgrab kostet statt 190 künftig 202 Euro. Für ein Urnenstelenwahlgrab mit einer Nutzungszeit von 40 Jahren mussten bislang 1430 Euro bezahlt werden, künftig sind es 1525 Euro. „Insgesamt ist es also eine sehr moderate Anhebung der Gebühren und wir gehören immer noch zu den Günstigsten im Landkreis“, sagte Rieker. Der Gemeinderat stimmte bei einer Enthaltung zu.

Zustimmung fand auch die Vergabe der Bestattungsleistungen an ein Unternehmen aus Plüderhausen. Die Ausschreibung war notwendig geworden, nachdem der bisherige Unternehmer seinen Vertrag mit der Gemeinde nicht verlängern wollte. „Das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit“, merkte Bürgermeister Ferdinand Rentschler in Anspielung auf die Querelen bei der letztjährigen Leistungsvergabe an. Damals hatte der Gemeinderat deutlich seinen Unmut über die Preispolitik des Unternehmens geäußert. Einige Ratsmitglieder hatten „kartellähnliche Absprachen“ gewittert und „Erpressung“ unterstellt, weil das Unternehmen als einziges unter vielen Angefragten ein Angebot abgegeben und eine satte Preiserhöhung verlangt hatte.

Mit dem neuen Unternehmen sei man nun in ruhigem Fahrwasser, versicherte Rentschler. Dennoch waren Lothar Pfizenmaier (FUW) und Armin Storz (LBL) verärgert, weil sich nur wenige Bestatter für Ausschreibungen interessierten und erneut nur ein Betrieb ein Angebot abgegeben hatte. Rentschler sicherte den Räten zu, dass die Verwaltung einen Vertrag mit unbefristeter Laufzeit und mehrjähriger Preisbindung unterzeichnen werde, um unliebsame Erfahrungen wie im vergangenen Jahr künftig zu vermeiden.