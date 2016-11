„Ich habe mir das reiflich überlegt, weil das Bürgermeisteramt eine große Aufgabe bedeutet“, sagt Haar. Er sei vor einiger Zeit von mehreren bekannten Personen in Hochdorf angesprochen worden, auch Freunde hätten ihn gefragt: Wär das nichts für dich? Er habe sich dann zur Kandidatur entschieden, weil er sich für seinen Heimatort engagieren möchte, der sich in der Vergangenheit „nicht so positiv entwickelt“ habe. „Der Ort ist nicht hübscher geworden.“ In der öffentlichen Verwaltung hat Haar noch keine Erfahrung gesammelt, sieht aber bei seiner jetzigen Aufgabe einige Parallelen zum Bürgermeisteramt: „Man