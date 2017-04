Seit’ an Seit’ schnippeln und mischen Rektorin Claudia Zährl, Lehrerin Gisela Nagel, Mütter, Väter und Kinder in der Schulküche der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) die Zutaten für die Maultaschen-Füllung nach dem Familienrezept von Hans-Jörg Koten, dem Elternbeiratsvorsitzenden an der LUS. Beim Zwiebelschneiden sind alle gleich. Einmal im Jahr treffen sich Eltern, Lehrer und Schüler zum gemeinsamen Kochen und anschließenden Essen. Das ist Teil des Projektes „Eltern-Lehrer-Tandems“ (siehe Anhang), das seit 2011 an der Grundschule läuft - mit großem Erfolg, wie alle am Tisch einhellig betonen.

