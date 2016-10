Der neue Altarraum im Modell: Ein goldener Radleuchter zieht künftig die Blicke der Gottesdienstbesucher an.

Von Elisabeth Maier





Das Fundament der Vorgängerkirche ist bei den Bauarbeiten in der Kirche St. Petrus und Paulus in Neuhausen, dem sogenannten Filderdom, aufgetaucht. Deshalb ruhen dort die Bauarbeiten. Denkmalschützer haben das freigelegte Gemäuer, das wohl aus dem 15. Jahrhundert stammt, untersucht und dokumentiert. Wenn das abgeschlossen ist, geht die Renovierung weiter. 1,05 Millionen Euro investiert die Kirchengemeinde in das Projekt.

„Wir gehen davon aus, dass bald wieder gearbeitet wird“, sagt Pfarrer Alfred Kirsch. „Ich bin überzeugt, dass wir im Zeitplan bleiben.“ Am 17. Juni 2017 soll der neue Altar der Kirche im Beisein von Bischof Gebhard Fürst geweiht werden. Derzeit ist der neoromantische Kirchenbau aus dem Jahr 1852 ausgeräumt. Die Kirchenbänke sind abgebaut und die wertvolle Walcker-Orgel ist mit einer Sperrholzhülle eingehaust.

Über den Fund des Fundaments freut sich der Theologe Kirsch, „denn so erfahren wir einiges über die Baugeschichte unseres Filderdoms.“ 1479 wurde das Langschiff der alten Leutekirche durch einen Neubau ersetzt, von dem die jetzt gefundenen Steine wohl stammen. Weil die Treppen abgebaut wurden, um den Altar etwas abzusenken, tauchten Überreste aus vergangener Zeit auf. Unter dem bröckelnden Putz der Wand kamen aufwendige Malereien ans Licht, die bei der letzten Kirchenrenovierung in den 60er-Jahren übermalt wurden. Die einfarbige Fassade bleibt nach Kirschs Worten, „aber der Farbton soll heller und freundlicher werden“.

Vor dem mächtigen Kirchengebäude liegen hinter einem Bauzaun bunte Kacheln mit Ornamenten, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Die Farbe ist verblasst. Kirsch und die Planer denken derzeit aber darüber nach, einen Teil davon wieder an der Wand anzubringen, „um zu dokumentieren, wie die Kirche früher ausgesehen hat“. Da die Reste des Fundaments unter dem Altar auftauchten, sei es nicht möglich, sie den Besuchern dauerhaft zu zeigen, etwa unter einer Glasscheibe, bedauert Kirsch.

Näher an die Gemeinde rücken

Der Altarraum wird grundlegend neu gestaltet. „Er soll näher an die Gemeinde rücken“, sagt Kirsch. Gerade in den Kindergottesdiensten fand es der Theologe in der Vergangenheit schwer, die Jungen und Mädchen zu erreichen. Künftig wird er deutlich weiter vorne predigen. „Der Altar als Symbol des Leibes Christi soll wieder stärker im Zentrum des liturgischen Raumes stehen“, erläutert Kirsch das Konzept.

Weil dadurch viel Platz frei wird, haben die Planer eine Kapelle für die Werktagsgottesdienste konzipiert. „Im großen Kirchenraum war das bisher sehr schwierig, denn meist kommen nur zwischen 10 oder 50 Gläubige, sagt Kirsch. Der Gemeindepfarrer freut sich, dass nun ein engerer Kontakt im Gottesdienst möglich ist. Der Altar selbst wird aus Auerkalkstein hergestellt. „Den Stein, der nun bearbeitet wird, haben wir schon im Steinbruch in Kehlheim ausgesucht“, sagt der Pfarrer der Fildergemeinde Neuhausen.

Ein echter Blickfang im Altarraum wird der vergoldete Radleuchter, der in der Mitte aufgehängt werden soll. „Wir haben von einem Fachbüro ein Beleuchtungskonzept erarbeiten lassen“, sagt Kirsch. Um Energie einzusparen, werden die Lampen auf LED-Technik umgerüstet. Wenn es gelingt, künftig mindestens 20 Prozent an Energiekosten einzusparen, bekommt die Gemeinde Zuschüsse von der Diözese. Die Kosten von 1,05 Millionen Euro bringen Katholiken aber ansonsten weitgehend selbst auf. „Wir sparen seit 15 Jahren“, sagt Kirsch. 200 000 Euro sollen die Gemeindemitglieder durch Spenden selbst aufbringen. Dieses Vorhaben sieht er auf einem sehr guten Weg, denn man habe schon mehr als 100 000 Euro gesammelt.

Weil die katholische Kirche zurzeit nicht genutzt werden kann, finden die Gottesdienste werktags in der Liebfrauenkapelle auf dem Friedhof statt, die 80 Sitzplätze hat. Für die Sonntagsgottesdienste weicht man ins Gemeindehaus aus. Das klappe bisher gut, sagt Kirsch: „Nur bei den Weihnachtsgottesdiensten wird es wohl etwas eng werden.“ Deshalb denken er und sein Team schon jetzt über einen Kindergottesdienst unter freiem Himmel nach. Damit wolle man den Jungen und Mädchen „ein besonderes Erlebnis“ bieten.

