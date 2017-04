(red) - Auf den Streuobstwiesen des Freilichtmuseums gibt es am Freitag, 21. April, ein nicht alltägliches Angebot für Kinder: Die Streuobstpädagogin Heike Schlosser aus Dettingen unter Teck leitet die Mitmachaktion „Baumschnitt und Baumblüte für Kinder“ von 14 bis 17 Uhr. Für die Aktion, die sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren richtet, ist eine Anmeldung ab sofort möglich. Bei der dreistündigen Aktion wird dem „Baumfriseur“ über die Schulter geblickt, unterschiedliche Blüten in den Streuobstwiesen werden genau angeschaut sowie unterschieden und die Insekten werden bei der Bestäubung beobachtet. Die Kinder lernen den