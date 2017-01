Von Thomas Krytzner

„Ratza Buz, lass raus die Wutz!“ – Mit diesem Narrenruf ist das fastnächtliche Treiben in Baltmannsweiler endgültig eingeläutet. Das „Häsabstauben“ ging am Dreikönigstag vereinsintern über die Bühne. „Alle Häs sind kontrolliert und fasnetstauglich“, berichtete Nadine Bartelschlager, die Schriftführerin der Kolba Hexa. Mit dem großen Opening in der Baltmannsweiler Turnhalle fand nun der Auftakt der fünften Jahreszeiten mit rund 1000 Hästrägern, Guggenmusiken und Tänzerinnen einen fetzigen Rahmen.

Die Kolba Hexa, die ihren Namen übrigens dem Maiskolben verdanken, eröffneten tanzend den bunten und lauten Abend in der Turnhalle und