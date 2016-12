(red) - In einem Video stellt der bahnpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, der Filderstädter Abgeordnente Matthias Gastel, Ziele für die Bus- und Bahnpolitik vor. Gedreht wurde es in Stuttgart, auf dem Fernbusbahnhof am Flughafen Stuttgart, in Freiburg, Rottweil, Radolfzell, Überlingen und Lauchringen. Gastel stellt Bahnstrecken vor, die ausgebaut und elektrifiziert werden sollen. Ferner geht es um den Deutschland-Takt, besseren Service in den Zügen und eine barrierefreie Mobilität. Auch die Liberalisierung des Fernbusmarkts wird als ein weiteres Angebot umweltverträglicher Verkehrsmittel angesprochen.

