Neuhausen/Ostfildern (red) - Autofahrer, die in den Osterferien verreist waren, könnten am Montagmorgen überrascht sein, wenn sie zwischen Neuhausen und Plieningen auf einer neuen Straße fahren. Die Landstraße L1204 ist für knapp acht Millionen Euro verlegt worden, teilt die DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH mit. Ein 1,5 Kilometer langen neuer Straßenabschnitt ist zwischen dem westlichen Ende der Start- und Landebahn des Flughafens und dem Knoten Neuhauser Straße/Nürtinger Straße in Betrieb genommen worden. Die neue Straße liegt etwa 35 Meter nördlicher als die alte.

