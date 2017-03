(red)-Ein Bagger hat am Donnerstag in Wolfschlugen um 8.08 Uhr ein Stromkabel beschädigt und damit die Stromversorgung auf zwei Aussiedlerhöfen sowie weiteren sieben Ortsnetzstationen unterbrochen. Das berichtete die FairNetz GmbH gestern in einer Pressemitteilung. Nach Netzumschaltungen sei es gelungen, den Großteil der betroffenen Kunden nach 29 Minuten wieder mit Strom zu versorgen.

