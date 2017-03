Die Dichte von Wellnessbädern im Kreis Esslingen und in der Region ist hoch. Wer in Saunen, Thermal- und Erlebnisbädern entspannen will, hat die Qual der Wahl. Da machen sich die Anbieter aber gegenseitig Konkurrenz. „Es ist wichtig, dass man immer am Ball bleibt, sich besondere Attraktionen einfallen lässt und investiert“, sagt Beurens Bürgermeister Daniel Gluiber. Als Kurdirektor ist er für die Panorama-Therme zuständig, die jedes Jahr 600 000 Besucher anzieht.

Mit dem Merkelschen Bad in Esslingen, dem Quadrium in Wernau, dem Fildorado in Bonlanden und den Stuttgarter Konkurrenten Schwabenquellen und Leuze gibt es sechs vergleichbare Bäder, die um Gäste werben. Auch das F3 in Fellbach, das Wonnemar in Backnang und andere locken viele Badegäste aus dem Kreis Esslingen. Das Mineralbad Cannstatt punktet mit Gesundheitsangeboten.

Strangulieren sich die Wellnessanbieter in der Region Stuttgart denn da nicht gegenseitig? „Man braucht ein Alleinstellungsmerkmal, und das haben wir mit unserer schönen Landschaft“, sagt Verwaltungschef Gluiber über das Bad am Fuße des Hohenneuffen. Der Bäderbetrieb schreibt nach seinen Worten „eine schwarze Null, und das muss er auch, denn wir sind eine arme Gemeinde“.

Neben der Therme gibt es ein Kleinschwimmbecken, auf das Schüler und Schwimmvereine aus der ganzen Region angewiesen sind. Dessen Defizit decke der Bäderbetrieb mit der Therme ab. Die großzügige Anlage mit ihren Becken, Dampfbädern, Ruheräumen und einer Sauna lockt Gäste aus der Region und weit darüber hinaus auf die Schwäbische Alb.

„Wir haben unsere Nische mit dem orientalischen Bad gefunden“, findet Wernaus Bürgermeister Armin Elbl. Seit 2004 betreibt die Stadt im Veranstaltungszentrum Quadrium einen Wellnesslandschaft, die dem Hallenbad angegliedert ist. „So haben wir unser Hallenbad gerettet“, ist Elbl überzeugt. Nach dem Aus für die Hallenbäder in Kirchheim und Plochingen ist das auch für Schwimmer aus der Umgebung wichtig. Das Hallenbad ist weiter finanzierbar, weil viele Bereiche wie Lüftung, Heizung oder die Kassenbereiche gemeinsam genutzt werden.

Der Wellnessbereich mit Saunen im marokkanischen Stil lockt jedes Jahr 37 000 Besucher. Das habe anfangs die Erwartungen übertroffen. Jetzt wünscht sich Elbl allerdings, dass die Zahlen wachsen. Die Stadt schreibt jedes Jahr ein vergleichsweise überschaubares Minus von 100 000 bis 150 000 Euro, weswegen noch weiter am Bäderkonzept gefeilt wird. Viele Stammgäste schwören auf den vergleichsweise kleinen Wellnessbereich mit seiner ungewöhnlichen Innenarchitektur und etlichen Events. Die Kombination mit dem Hallen-Sportbad ist nach Elbls Worten ein Plus. Um die Bewirtung kümmert sich ein Gastronom aus Wernau.

Die Wellness-Landschaft im Merkel’schen Schwimmbad in Esslingen Gäste nicht nur aus der Stadt Esslingen an - 199 721 Badegäste verzeichnete das Merkelsche Schwimmbad 2015. Das Jugendstil-Bad mit Thermalbecken, Sportbad und einer Saunalandschaft ist wegen des historischen Gebäudes einmalig. Wegen der Lage mitten in der Stadt sind allerdings die Parkplätze knapp. Vom Parkhaus im Kiesweg müssen die Badegäste wenige 100 Meter zu Fuß gehen. In Esslingen ist die Kommunalpolitik aus Kostengründen gezwungen, die Bäder neu zu organisieren. Das Bäderkonzept der Stadt sieht vor, den Schwerpunkt im Merkelbad künftig noch mehr auf die Wellness zu legen. „Die Saunalandschaft rechnet sich und wir haben unser Publikum“, sagt Pressesprecher Moritz Brunemann von den Stadtwerken Esslingen (SWE). Die Esslinger schätzten das Angebot: „Die Bürger wollen das wirklich haben.“

Besucherzahlen lässt sich Katja Röpke von den Schwaben-Quellen in Stuttgart-Möhrigen nicht entlocken. So viel immerhin: „Unsere Zahlen sind konstant geblieben.“ In der Wellness- und Erlebnislandschaft im SI-Zentrum in Möhringen baden und saunieren die Gäste textilfrei. In Konkurrenz zu den anderen Bädern sieht Röpke die Schwabenquellen nicht. „Wir haben unser spezielles Publikum, das die verwinkelte Wellnesslandschaft schätzt.“ Familien mit Kindern gingen eher ins Fildorado im wenige Kilometer entfernten Bonlanden.

Mit etwa 710 000 Gästen jährlich ist das Mineralbad Leuze mit Saunalandschaft und einem großen Kinderbereich sehr gut besucht. „Der Betrieb rechnet sich auch im Sommer“, sagt Sprecherin Kerstin Hemp. Insbesondere an schönen Tagen sei das Bad gut besucht. „An einem Spitzenwochenende Anfang Juli kamen allein mehr als 11 000 Besucher.“ Deshalb investieren die Bäderbetriebe der Stadt Stuttgart weiter in das Mineralbad. So wurden die Winzer-Sauna erweitert und die Warmbadehalle saniert. Außerdem kam ein Warmsprudelbecken neu hinzu. Mit einem Aufzug ist das Bad jetzt auch barrierefrei. Gibt es in der Stuttgarter Kommunalpolitik Kritiker, die das Bad in Frage stellen? „Nein. Der wertvolle Stuttgarter Mineralwasserschatz - Stuttgart hat das größte Mineralwasservorkommen Westeuropas - ist allen wichtig“, sagt Hemp. Die Konkurrenz der anderen Bäder sehen die Stuttgarter sehr gelassen. „In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind viele neue Wellnessbäder im Umland entstanden, die auch Gäste aus Stuttgart anziehen - so, wie viele Gäste aus der Region und von weiter her die Stuttgarter Mineralbäder besuchen.“

Mit 613 000 Besuchern 2016 ist das Fildorado in Bonlanden wieder im Aufwind. Während der Erweiterung der Saunalandschaft seien die Zahlen zurückgegangen, sagt Geschäftsführer Felix Schneider. Inzwischen entwickelten sich die Zahlen aber wieder sehr positiv. „Wir haben Besucher aus einem Einzugsbereich von 100 Kilometer“, sagt Schneider. Das Freizeit- und Erlebnisbad gibt es seit 1978. „Wir haben immer wieder modernisiert und die Angebote ausgebaut.“ Das hat sich aus seiner Sicht ausgezahlt. Mit dem Wellenbad, dem großen Kinderbereich und der erweiterten Saunalandschaft ist das Fildorado sehr breit aufgestellt. Die Entwicklung auf dem Wellness-Markt sieht Schneider kritisch, es gebe einen Boom von Bädern. Da sieht er die Gefahr, „dass man sich gegenseitig kannibalisiert“.

Selbst bei kühlen Temperaturen darf man Im Leuze-Mineralbad beim Rosensteinpark in Stuttgart im Freien sportlich und chlorfrei schwimmen. Die zwei Außenbecken mit Mineralwasser sind auch jenseits der Freibadsaison gefragt. Zum Schwimmen und Saunieren werden zwei stark kohlensäurehaltige Heilquellen und eine Mineralquelle genutzt. Es gibt Wasserspiele vom Wasserfall bis hin zum Strömungskanal, eine Mineralwasser-Kneippanlage, Solarien sowie Sport- und Spielplätze, ein Restaurant mit Sommergaststätte und eine Saunabar. Im Sommer lädt im Leuze eine große Liegewiese ein: www.stuttgart.de/baeder/leuzeFoto: Bäderbetriebe Stuttgart

Geburtstag feiert das Merkel’sche Schwimmbad in Esslingen. Am 25. Mai 1907 wurde es von Stifter Oskar Merkel eröffnet, wird also 110 Jahre alt. Es ist eines der letzten erhaltenen Jugendstil- Bäder in Deutschland. Das Wasser im Mineral-Thermalbad stammt aus eigener Quelle in 165 Metern Tiefe. Die Saunalandschaft hat einen Dachgarten mit Blick auf die Burg: www.merkelsches-schwimmbad.deFotos: Meyer/Göbel

Mit der erweiterten Saunalandschaft hat das Fildorado in Bonlanden die Besucherzahlen um 14 Prozent gesteigert. Die Panoramasauna ist neu im Angebot. Das Wellness- und Erlebnisbad hat aber auch ein Wellenbad, ein Freibad, Dampfbäder, ein Thermalbecken und vieles mehr. Auf Angebote für Kinder liegt ein besonderes Augenmerk. Außerdem gibt es einen Fitness-Club: www.fildorado.deFoto: Steinheißer/Grieger

Auf die Kombination zwischen einer marokkanisch anmutenden Saunalandschaft und dem Hallenbad für Sportliche setzt der Wellnessbereich des Quadriums in Wernau. Die ungewöhnliche Innenarchitektur spricht auch viele Gäste aus der Region an. Es gibt unter anderem eine Art-Maroc-Sauna, die Rosen-Sauna Andaluz und Becken, in denen man sich abkühlen kann. Der Hamam bietet Massagen an, die man zusätzlich buchen kann. Dampfbäder und die Eisgrotte komplettieren das Angebot des Wellness-Bades im Tagungszentrum an der Kirchheimer Straße: www.wernau.de Foto: Stadt Wernau

Die karibische Badelagune ist ein Blickfang und bildet das Zentrum in den Schwaben-Quellen im SI-Zentrum in Stuttgart-Möhringen. Die Wellness-Landschaft lädt zum textilfreien Baden ein und bietet Saunen verschiedener Kulturen an. Neben der klassischen Blockhaussauna nach kanadischer Art gibt es eine balinesische Kräutersauna, eine tibetanische Meditationssauna und viele andere Angebote. Auch die Ruhebereiche, zum Beispiel im Tempel der Maya oder in der Africa Lodge, spiegeln kulturelle Vielfalt. Im Zentrum des Erlebnisbades findet sich auch ein gastronomischer Bereich, der neben gesundheitsbewusstem Essen auch die Klassiker wie Nudeln und Pommes Frites anbieten: www.schwabenquellen.deFoto: Schwaben-Quellen

Mit der Aussicht au f den Hohenneuffen bietet die Panorama-Therme Beuren ein besonderes landschaftliches Erlebnis. In den Außenbecken, aber auch in einem Teil der Saunen haben die Badegäste einen schönen Blick auf die Schwäbische Alb. Die Sauna ist in der Thermenlandschaft eher überschaubar und kostet extra Eintritt. Wer das Thermalbad bucht, hat die Qual der Wahl zwischen den sieben Thermalbecken mit 28 bis 40 Grad heißem Wasser. Die Wassertiefe beträgt in allen Becken 1,35 Meter. Das Aktivbecken, in dem jede Stunde Wassergymnastik angeboten wird, wird in den Abendstunden in wechselndes Farblicht getaucht. Da darf man sich auch mit Pool-Nudeln treiben lassen. Im Wilhelmsbecken befinden sich ringsum Massagedüsen, die in unterschiedlichen Höhen angebracht sind. Da kann man sich von der Sohle bis zum Scheitel massieren lassen. Im Freien gibt es ein Kneippbecken und eine große Liegewiese. Der Therma angegliedert ist ein Gesundheitszentrum, in dem man Massage buchen kann: www.panorama-therme.deFoto: Panorama-Therme Beuren