Mit dem schönen Blick auf den Hohenneuffen bietet die Panorama-Therme Beuren ein besonderes landschaftliches Erlebnis. In den Außenbecken, aber auch in einem Teil der Saunen haben die Badegäste einen schönen Blick auf die Schwäbische Alb. Die Sauna ist in der Thermenlandschaft eher überschaubar und kostet extra Eintritt. Wer das Thermalbad bucht, hat die Qual der Wahl zwischen den sieben Thermalbecken mit 28 bis 40 Grad heißem Wasser. Die Wassertiefe beträgt in allen Becken 1,35 Meter. Das Aktivbecken, in dem jede Stunde Wassergymnastik angeboten wird, wird in den Abendstunden in wechselndes Farblicht getaucht. Da darf man sich auch mit Pool-Nudeln treiben lassen. Im Wilhelmsbecken befinden sich ringsum Massagedüsen, die in unterschiedlichen Höhen angebracht sind. Da kann man sich von der Sohle bis zum Scheitel massieren lassen. Im Freien gibt es ein Kneippbecken und eine große Liegewiese. Der Therma angegliedert ist ein Gesundheitszentrum, in dem man Massage buchen kann: www.panorama-therme.de