(red) - Der Landkreis Esslingen hat der Firma Bader Reisen GmbH den Zuschlag für die Busverkehre in der Raumschaft Nürtingen-Neuffen erteilt. Bader hat seinen Sitz in Grafenberg und betreibt im VVS bereits Buslinien im Stadtverkehr Nürtingen, zwischen Nürtingen und Wendlingen beziehungsweise Großbettlingen. In der Raumschaft Nürtingen-Neuffen nimmt das Unternehmen den Busverkehr am 1. Januar 2018 auf. Bader Reisen hatte das beste von sechs Angeboten abgegeben. Auch die anderen Bieter haben ihren Sitz in Baden-Württemberg. Der Vertrag hat eine Laufzeit von acht Jahren bis Ende 2025.

