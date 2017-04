(rok) - Die B 312 wird am Samstag, 22. April, und am Samstag, 29. April, zwischen den Anschlussstellen Bempflingen und Neckartailfingen gesperrt. Bis Ende September lässt das Regierungspräsidium Stuttgart auf der B 312 mehrere Bauwerke instandsetzen und eine Brücken erneuern. Dazu ist eine 60 Meter lange provisorische Brücke notwendig. Der Verkehr in Richtung Metzingen wird in dieser Zeit ab der Anschlussstelle Neckartailfingen über die B 297 nach Neckartenzlingen und von dort über die L 1208b zur Anschlussstelle Bempflingen umgeleitet. An den zwei Samstagen im April wird die Bundesstraße einen Tag lang auch in Richtung Stuttgart