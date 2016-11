(red) - Die Sanierung des Tunnels der B 297 bei Neckartailfingen gestaltet sich aufwendiger und langwieriger als angenommen. Wegen erheblich größerer Schäden an dem etwa 800 Meter langen Tunnel und Trog werden die Bauarbeiten nicht wie geplant Anfang Dezember beendet, sie verlängern sich bis Februar 2017, berichtet das Regierungspräsidium. So lange bleibt die Bundesstraße gesperrt. Die Umleitungen werden aufrechterhalten. Der Verkehr in Richtung Nürtingen wird über die B 312 und die L 1185 über Aich und Grötzingen geleitet. In Fahrtrichtung Tübingen führt die Umleitung über die B 313 von Großbettlingen nach Bempflingen auf die B 312.