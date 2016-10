Die Zeiten, in denen 50 Kinder und Jugendliche ins Jugendhaus Domino kamen, um direkt mit der Rathausspitze oder mit Gemeinderäten zu sprechen, sind vorbei. Ein gutes Dutzend Jungs, überwiegend um die 16 Jahre alt, und ein Mädchen waren beim neunten Jugendforum am Freitag dabei. Bürgermeister Nicolas Fink sieht das positiv und als Zeichen dafür, dass die jungen Einwohner ohnehin das ganze Jahr über ihre Wünsche vorbringen, zum Beispiel per Facebook. Das rät er ihnen auch an diesem Abend wieder: „Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden.“

Die Runde steigt mit einem Dauerbrenner ins Gespräch ein: Rino