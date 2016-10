(red) - Weil die Bahn bei Ötlingen Gleisanlagen ausbessert, wird die S-Bahn-Linie S1 zwischen Wendlingen und Kirchheim in den Nächten vom 19. auf den 20. Oktober und vom 20. auf den 21. Oktober jeweils zwischen 21.15 Uhr und 2.15 Uhr gesperrt. Die S1 fährt in diesem Zeitraum nur zwischen Plochingen und Herrenberg.

Zwischen Plochingen und Kirchheim werden Ersatzbusse eingesetzt. Allerdings starten diese Busse wegen der längeren Fahrzeit 26 Minuten vor der normalen Abfahrtszeit der S-Bahn in Kirchheim und kommen dann in der Gegenrichtung auch erst 24 Minuten nach der planmäßigen Ankunftszeit der S-Bahn in Kirchheim an. Die Busse