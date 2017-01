Es herrscht reges Treiben in der Petruskirche in Bernhausen. Dort, wo üblicherweise die Stühle für den Gottesdienst aufgereiht sind, versammeln sich rund 50 Besucher an kleinen Stehtischen. Sie sind zur Vernissage der Ausstellung „Die Reformation auf den Fildern“ gekommen. Zahlreiche Stellwände informieren über 500 Jahre Reformation. In den nächsten Wochen wird jeweils ein Teil der Ausstellungstafeln mit verschiedenen Schwerpunkten in den Kirchen der 16 Gemeinden auf den Fildern zu sehen sein.

Aus der Zeit der Reformation stammen zum Beispiel erste Verzeichnisse zu Taufe und Ehe aus Ruit. Mit den