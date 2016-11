Auf dem Dach gelandet ist ein Auto bei einem Unfall am Sonntag gegen 20.50 Uhr in Wernau am Beginn der Ortsdurchfahrt. Der 46-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Als er aus einem Kreisverkehr ausfahren wollte, touchierte er den Randstein und kam ins Schleudern, berichtet die Polizei. Das Auto überschlug sich, stieß gegen eine Mauer. Bei der Versorgung des Fahrers stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos wurde die Kirchheimer Straße gesperrt. Foto: SDMG / Liebrich

