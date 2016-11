(red) -Ein Anhänger ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der A 8 bei Köngen in Fahrtrichtung München aus der Anhängerkupplung gesprungen. Laut Polizeiangaben war der Anhänger eines VW-Sharans aus unbekannten Gründen ins Schlingern geraten und hatte sich dann gelöst. Der Anhänger, auf dem ein BMW transportiert wurde, überschlug sich und kam auf dem Dach des BMWs zum Liegen. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro. Der 35-jährige Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

