„Der Verkehr macht an den Markungsgrenzen nicht Halt.“ Denkendorfs Bürgermeister Jahn, der nach zwei Jahren turnusgemäß den KAF-Vorsitz weitergibt, drückt mit diesem Satz aus, warum es den Kommunalen Arbeitskreis Filder geben muss. Ebenso betrifft jegliche Entwicklung am Flughafen die Kommunen rundherum. Jahn und Traub gehören zu jenen Bürgermeistern, die der Interessenvertretung dieses eng besiedelten Raums, der Transitzone der Landeshauptstadt, gern eine verbindlichere Form gegeben hätten. Doch nicht alle Kommunen sind bereit, Kompetenzen an den KAF abzugeben. Die beschränkte Handlungsfähigkeit führe im