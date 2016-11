Es sei seiner Überzeugung nach „ein Grundbedürfnis jedes Bürgers, dass er weiß, was in seiner Gemeinde los ist“, sprach sich Albert Kamm (FW) für die Vollverteilung des Amtsblattes aus. Auch die SPD und die Grünen befürworteten dieses System, obwohl, so Margot Knapp (Grüne), damit eine Menge Papier verbraucht werde. Volker Haug (CDU), der als einziger dagegen stimmte, befürchtete, dass die meisten Blätter im Müll landen und sah zudem die Kosten kritisch.

Doch auch bei Beibehaltung des aktuellen Systems wären ähnliche Kosten angefallen. Zu Jahresanfang hatte die Gemeinde den Verlag gewechselt, weil es