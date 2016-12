Stuttgart (red) - Der Nachtverkehr in Stuttgart und der Region wird laut Aussagen des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) weiter verbessert. Ab Mitte Dezember kommt bei der S-Bahn in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag eine vierte Fahrt dazu. Durch eine zusätzliche Fahrt pro Linie und Richtung können die Fahrgäste künftig ohne Pause durch die Nacht schwärmen. Die letzte S-Bahn in der Nacht und die erste S-Bahn am frühen Morgen gehen ineinander über, sodass am Wochenende in der Region Stuttgart ein 24-Stunden-Service angeboten wird.

Der Nachtverkehr der S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5 und S6 in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag sowie auf Feiertage ändert sich zum Fahrplanwechsel, zum ersten Mal in der Nacht von 10. auf 11. Dezember. Die S-Bahnen fahren in diesen Nächten durchgehend im Stundentakt.

Bezogen auf den Hauptbahnhof Stuttgart fahren die S-Bahnen wie folgt:

S1 Richtung Herrenberg 02:05, 03:05, 04:05 und 05:05 Uhr,

S1 Richtung Kirchheim (T) 01:55, 02:55, 03:55 und 04:55 Uhr,

S2 Richtung Filderstadt 01:25, 02:25, 03:25 und 04:25 Uhr,

Der neue Fahrplan der S-Bahn gilt bereits in der Nacht von Samstag, 10. auf Sonntag, 11. Dezember 2016. Auch die Nachtbusse und die Ruftaxis werden auf das Angebot abgestimmt.