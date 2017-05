Stuttgart/Wendlingen (red) - Weil am Wochenende in Untertürkheim Arbeiten an der Signalanlage durchgeführt werden, fallen manche Züge der S-Bahn S1 aus, wie der Verkehrsverbund Stuttgart VVS berichtet. Am Samstag und Sonntag können folgende Züge der S1 zwischen Neckarpark und Wendlingen nicht fahren:

Anzeige

Neckarpark ab 23:02 - Wendlingen an 23:31 Uhr

Neckarpark ab 23:32 - Wendlingen an 00:01 Uhr

Neckarpark ab 06:02 - Wendlingen an 06:31 Uhr

Neckarpark ab 06:32 - Wendlingen an 07:01 Uhr,

Neckarpark ab 20:02 - Wendlingen an 20:31 Uhr

Neckarpark ab 20:32 - Wendlingen an 21:01 Uhr

In der Gegenrichtung

Anzeige

Wendlingen ab 22:59 - Neckarpark an 23:27 Uhr

Wendlingen ab 23:29 - Neckarpark an 23:57 Uhr

Wendlingen ab 05:59 - Neckarpark an 06:27 Uhr

Wendlingen ab 06:29 - Neckarpark an 06:57 Uhr

Wendlingen ab 19:59 - Neckarpark an 20:27 Uhr

Wendlingen ab 20:29 - Neckarpark an 20:57 Uhr.

Zwischen Neckarpark und Wendlingen kann kein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Der VVS bittet darum, die zuvor oder danach fahrenden Züge der S1 zu benutzen.