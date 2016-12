Alltagsexperten für Lösung der Verkehrsprobleme gesucht

FILDERSTADT: Stadt lädt Bürger ein zum Workshop „Mobilität der Zukunft“

(red) - Bürger sind für die Stadt Filderstadt wichtige Alltagsexperten. Sie wüssten am besten, wo sie der Schuh drückt. Deshalb sind sie auch bei der Entwicklung des Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) gefragt. Am Samstag, 14. Januar, können Bürger ihre Ideen und Wünsche im Rahmen eines Workshops formulieren. Dessen Titel lautet: „Mobilität der Zukunft in Filderstadt“.