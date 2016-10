Im Juli 2015 hat Filderstadt ein wichtiges Etappenziel erreicht und wurde als „Fair-Trade-Town“ zertifiziert. Es bleibt jedoch keine Zeit, sich auf dieser Auszeichnung auszuruhen. „Alle zwei Jahre muss sich die Stadt rezertifizieren lassen, sonst ist das Siegel weg“, erklärt Hannelore Moll, die sich seit vielen Jahren für den fairen Handel in Filderstadt engagiert.

Das diesjährige Motto der „Fairen Woche“ lautet: „Mitdiskutieren. Mitkochen. Mitmachen. Mitlachen“. Dabei dreht sich diesmal (fast alles) um Bananen. Während der Veranstaltungswoche werden in den Pausen an beiden Filderstädter Gymnasien fair gehandelte Produkte verkauft. Am 11. und 12.