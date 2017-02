Alemannische Nacht folgt neuem Drehbuch

WERNAU: Narren kämpfen mit Konkurrenzveranstaltungen - Kandelmarsch wird den Brauchtumsabend ersetzen

Allzu viel will Zunftmeister Marcel Reith nicht verraten, aber die alemannische Nacht am Freitag, 24. Februar, werde die Besucher begeistern. „Wir sind selbst ganz begeistert“, sagt Reith, der gemeinsam mit Frank Hauber die Wernauer Narren anführt. Einfach haben es die Organisatoren nicht. Weil Fasnet heutzutage nicht mehr nur in den Hochburgen gefeiert wird, haben die Wernauer ihren Brauchtumsabend mangels Anmeldungen abgesagt.