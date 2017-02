Seit 2015 ist jedes Jahr eine andere der 18 im Verkehrsverein Teck-Neuffen vertretenen Kommunen an der Reihe, ein Veranstaltungsprogramm zu erstellen. Nach Kirchheim mit „Wanderwochen am Albtrauf“ und Wendlingen mit „Kunst an besonderen Orten“ ist nun Nürtingen dran. Vorgestellt wurde das Programm „Aufstiege“ im Turmzimmer der Stadtkirche. 189 Stufen sind es bis ganz oben - ein strammer Aufstieg, der im Programm seinen Niederschlag gefunden hat. Thematisch lehne sich „Aufstiege“ an das gleichnamige Lichtkunstfestival an, das im September 2016 Teile Nürtingens in ein besonderes Licht rückte, erklärte