Am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Käthe-Kollwitz-Schule konnten die Schülerinnen und Schüler bei einem brandaktuellen Thema zeigen, wie gut sie wissenschaftlich abwägen können: Gefragt war nach der physiologischen Wirkweise von Chia. Den schwarzen Körnern, die derzeit überall verbacken und verkocht werden, wird nachgesagt, dass sie gesund sind und schlank machen. Die 51 Ernährungswissenschafts-Abiturienten mussten Alternativen zur Ballaststoffaufnahme erläutern. Mindestens so spannend war die Aufgabe, die 35 Schüler im Zug Biotechnologie an der Kollwitz-Schule zu lösen hatten: Wie ist die Wirkweise von