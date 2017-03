Von Greta Gramberg

In der Kämmerei der Stadt Plochingen muss nun auf Hochtouren gearbeitet werden: Die Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2018/2019 wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als bislang üblich. Schließlich müssen konkrete Projekte nun nicht nur für zwölf, sondern für 24 Monate geplant werden. Dennoch sehen der oberste Finanzchef der Stadt, Beigeordneter Michael Hanus, und seine Leute den CDU-Antrag auf einen Doppelhaushalt positiv, wie er am Dienstag erklärte: Man sehe Synergieeffekte, weil nur alle zwei Jahre die aufwendige Planung anstünde. Ob die Zeiteinsparung tatsächlich 40 Prozent beträgt, wie die CDU formulierte,