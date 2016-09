(aia) - Künftig fährt auch an Ferientagen um 14.46 Uhr ein Bus ab dem Esslinger Bahnhof nach Aichwald. Bislang tat er das nur an Schultagen; die Grünen im Aichwalder Gemeinderat hatten im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragt, diese Lücke zu stopfen. Das Busunternehmen sei logistisch in der Lage, diese zusätzliche Fahrt aufzunehmen, berichtete die Verwaltung. Auf die Gemeinde kämen für die 63 zusätzlichen Fahrten im Jahr Kosten in Höhe von rund 7 500 Euro zu. Das ist den Gemeinderäten die Sache wert, sie stimmten der Ausweitung zu. Sie greift ab dem nächsten Fahrplanwechsel.

