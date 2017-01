(red)- Mehrere Wände der Johannes-Kepler-Realschule und eine Mauer an der Mensa des Schulzentrums in Wendlingen sind in der Nacht zum Sonntag mit schwarzer Farbe besprüht worden, teilte die Stadt gestern mit. Die Beseitigung der Schmierereien koste 1200 Euro. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, setzt die Stadt eine Belohnung von 50 Euro aus. Hinweise nehmen der Polizeiposten, Tel. 0 70 22/9 20 99-0, und die Stadtverwaltung, Tel. 0 70 22/ 943-212, entgegen.

