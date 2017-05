4,6 Millionen Euro im Plus

PLOCHINGEN: Ausgabenlast der Stadt wird dennoch kaum gemildert

Gute und schlechte Nachrichten für Plochingen: 2016 sind 4,6 Millionen Euro mehr Gewerbesteuern und Schlüsselzuweisungen in die Stadtkasse geflossen, als gedacht, und auch im laufenden Jahr sollen sich die Einnahmen im Vergleich zum früheren Planansatz verbessern. Dennoch ist die Aufgabenlast weiterhin so groß, dass am Ende ein Defizit stehen bleibt.