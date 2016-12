(dpa/red) - Ein Jahr nach dem Raubüberfall auf den Fahrer eines Werttransporters in Kirchheim hat die Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ am vergangenen Mittwochabend der Polizei neue Hinweise geliefert. „Insgesamt sind 38 Hinweise bei uns eingegangen“, sagte ein Sprecher der für den Landkreis Esslingen zuständigen Dienststelle in Reutlingen. Anrufer meldeten sich demnach bei der Polizei in Esslingen und Reutlingen sowie im ZDF-Aufnahmestudio in München. Sie gaben Hinweise auf eine am Tatort gefundene Taschenlampe mit Elektroschocker und den in der Sendung dargestellten Alfa Romeo. Im Laufe der nächsten Tage