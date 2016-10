„Welcher Beruf ist der richtige? Ein Handwerk oder eine kaufmännische Ausbildung? Oder lieber weiter auf die Schule gehen und studieren?“ Diese Fragen beschäftigen junge Menschen. „Ich weiß noch nicht, was ich werden möchte“, sagte die 15-jährige Melinda Eisele. Sie besucht die 9. Klasse der Realschule in Plochingen und ist auf die Ausbildungsplatzbörse in Deizisau gekommen, um sich zu informieren.

Um den passenden Traumjob zu finden, muss man sich rechtzeitig informieren. Daher veranstaltet die Gemeinde Deizisau seit vier Jahren in Kooperation mit dem Bund der Selbständigen und der