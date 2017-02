(lsw) - Ein Unbekannter hat einem 24-Jährigen gestern Abend in Nürtingen mit einem Messer in den Bauch gestochen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall auf einem Bürgersteig wegen versuchter Tötung. Das Opfer, das die Beamten selbst zum Tatort rief, könne nicht vernommen werden, schwebe aber nach einer Operation auch nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am späten Abend mit. Der Tatverdächtige sei mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei suchte mit Streifenwagen und Hubschrauber nach ihm.

