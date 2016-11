1440 Menschen ohne eigene Wohnung

Trauriger Spitzenplatz für den Landkreis Esslingen

Auf den Spitzenplatz könnte der Landkreis Esslingen verzichten: Bei der Wohnungslosigkeit ist er in Baden-Württemberg der am stärksten belastete Kreis. 1440 Menschen haben keine eigene Wohnung. Gut 1100 von ihnen werden „ordnungsrechtlich untergebracht“, also in meist ältere Häuser eingewiesen, die den Städten und Gemeinden gehören. Das Hilfesystem im Kreis sei gut ausgebaut, findet Landrat Heinz Eininger. Nötig sei vor allem Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.