Stuttgart (dpa/lsw) - Kunden, die einen Lufthansa-Flug ab Stuttgart gebucht haben, trifft der neue Pilotenstreik am Dienstag besonders. Von 18 Flügen fallen nach derzeitigem Stand wieder 14 aus, wie eine Flughafen-Sprecherin ankündigte. Alle zehn Flüge von und nach Frankfurt werden gestrichen. Darüber hinaus finden zwei Flüge von und zwei Flüge nach München nicht statt - das ist die Hälfte aller Lufthansa-Verbindungen in die bayerische Landeshauptstadt.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat alle Piloten der Kurzstreckenflotte und am Mittwoch alle Piloten der Kurz- und Langstreckenflotte zum Streik aufgerufen.

Am Flughafen Stuttgart selbst dürfte davon am Dienstag nicht viel zu spüren sein: Große Menschenansammlungen habe es auch bei den Streiks in der vergangenen Woche nicht gegeben, sagte die Sprecherin. Die anderen Flughäfen im Land sind nicht betroffen. Am Bodensee Airport in Friedrichshafen finden alle Flüge mit LH-Flugnummer statt. Die Flüge werden von der Lufthansa-Tocther CityLine angeboten, die nicht bestreikt wird. Den Baden Airpark fliegt Lufthansa nicht an.

