Natur, Heimat, Wandern - so steht es auf dem Logo des Schwäbischen Albvereins (SAV). Und dieses Motto ist heute noch so lebendig und aktuell wie schon bei der Gründung des Vereins 1888 in Plochingen. Schon damals fanden sich auf der Mitgliederliste zwei Namen aus Reichenbach. Und so wundert es wenig, dass die Reichenbacher bereits drei Jahre später eine eigene Ortsgruppe ins Leben riefen, zu der ab 1924 auch die Nachbarn aus Hochdorf gehörten.

Der Zusammenhalt stimmt

Seit 125 Jahren nun sind die Mitglieder des Reichenbacher Ablegers des größten deutschen Wandervereins gemeinsam unterwegs. Ein langer Weg mit